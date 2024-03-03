3. Lig’de kritik pazar

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri, bugün birbirinden zorlu karşılaşmalarda ter dökecek. 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Efeler 09 SFK evindeki Ege derbisinde en yakın rakibi Turgutluspor'la kozlarını paylaşacak. Kritik maç Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda Seyfettin Yılmaz'ın yönetimiyle oynanacak.

Karşıyaka, taraftarı önünde Silifke Bld. ile çıkışa geçmeye çalışacak. Kemal Örgen'in düdük çalacağı müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. 1.Grup'ta Aliağa FK, Sinopspor'a konuk olacak. İBB Halkalı Futbol Stadı'nda oynanacak müsabakada Onur Güneş düdük çalacak. Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Bld, Arguvanspor'a konuk olacak. Arguvan Futbol Sahası'ndaki maçta Cansu Tiryaki görev yapacak.

3. Grup'taki Bornova 1877, taraftarı önünde Tepecikspor ile oynayacak. Doğanlar Stadı'ndaki maçta Melih Kurt düdük çalacak. Aksihsarspor ise Bayburt ÖİS deplasmanında terleyecek. Bayburt Genç Osman Stadyumu'ndaki maçta Gökhan Özbulut, hakem olarak görev yapacak. Kuşadasıspor, Osmaniyespor deplasmanına gidecek. Osmaniye 7 Ocak Stadı'ndaki maçta Tezcan Beyke düdük çalacak. 4. Grup'ta Balıkesirspor, evinde Orduspor 1967 ile kapışacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu'ndaki maçın hakemi Serkan Eryılmaz olacak. Bergama Bld ise Siirt İÖİ'yi konuk edecek. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki maçta Şahin Berker düdük çalacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.