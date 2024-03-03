Aydın’nın rakibi Sarıyer

SULTANLAR Ligi'nde son 3 maçını 3-2'lik skorlarla kaybedip, 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün evinde düşme hattındaki Sarıyer Belediyespor önünde zafer arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İki ekipten Aydın temsilcisi 6 galibiyetle 11'inci sırada, Sarıyer ise 5 galibiyetle 13'üncü basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Sarıyer Belediyespor 3-0 kazanmıştı. Aydın ekibi, rakibini mağlup ederek ateş hattından uzaklaşmanın hesabını yapıyor.