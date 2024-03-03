Bucaspor tam gaz

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, konuk olduğu Bursaspor'u 2-0 yendi. 11. dakikada sağ kanattan, penaltı noktasına Çağrı'nın ortaladığı topa Erhan kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 23'te Sefa'nın ceza yayı üzerinden verdiği ara pasa Ömer, gelişine vurdu ancak top az farkla auta gitti. 39'da Zeki, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, beklemeden vuruşunu yapan Erhan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 45'te soldan Emir, topu ceza sahası içine ortaladı, Ömer, kafayla topu kaleye gönderdi ancak kaleci son anda kornere çeldi. İlk yarı Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sona erdi.

YASİN FARKINI KONUŞTURDU

85'te sağ kanattan ortalanan topa iyi yükselerek kafayla vuran Yasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 90+2'de Sadi, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yapan oyuncu, direğin kenarından topu auta gönderdi. Maç 2-1 sona erdi.

ERHAN 'DALYA' DEDİ

SON 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen 34 yaşındaki golcü Erhan Çelenk, Bursaspor karşılaşmasında kariyerinin 100. golünü atarak 'dalya' dedi. Maçın 11. dakikasında fileleri havalandıran Erhan, 100. golüne özel hazırlanan forma ile başarısını takım arkadaşlarıyla paylaştı.