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Haberler Spor Çağdaş Bodrum darmadağın

Çağdaş Bodrum darmadağın

Büyükçekmece deplasmanında umduğunu bulamayan Muğla ekibi farklı mağlup olmaktan kurtulamadı

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum darmadağın
BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle düşme hattından kurtulan Çağdaş Bodrum, direkt rakibi Büyükçekmece Basketbol deplasmanında farklı mağlup olmaktan kurtulamadı. Maça hızlı başlayan ev sahibi özellikle Bruinsma'nın üçlükleriyle farkı açtığı ilk çeyreği 26-16 önde geçti. Skorer oyuncusu Alibegovic'in erken faul problemine girmesiyle sıkıntı yaşayan Bodrum, Bruinsma ve Reed'e çözüm bulamadı ve devreye 56-32'lik skorla gidildi. İkinci yarıda Johnson ve Artis'in çabaları farkı eritmeye yetmedi ve karşılaşmayı Büyükçekmece 108- 71 kazandı. İstanbul temsilcisi puanını 29 yaparken, Çağdaş Bodrum ise 28 puanda kaldı.
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