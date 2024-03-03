Çağdaş Bodrum darmadağın

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle düşme hattından kurtulan Çağdaş Bodrum, direkt rakibi Büyükçekmece Basketbol deplasmanında farklı mağlup olmaktan kurtulamadı. Maça hızlı başlayan ev sahibi özellikle Bruinsma'nın üçlükleriyle farkı açtığı ilk çeyreği 26-16 önde geçti. Skorer oyuncusu Alibegovic'in erken faul problemine girmesiyle sıkıntı yaşayan Bodrum, Bruinsma ve Reed'e çözüm bulamadı ve devreye 56-32'lik skorla gidildi. İkinci yarıda Johnson ve Artis'in çabaları farkı eritmeye yetmedi ve karşılaşmayı Büyükçekmece 108- 71 kazandı. İstanbul temsilcisi puanını 29 yaparken, Çağdaş Bodrum ise 28 puanda kaldı.