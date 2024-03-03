Harikasın Menemen FK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, evinde lider Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. 8. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Orhan, topu Kemal ile buluşturdu, şutunu kullanan oyuncu meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 16'da Halil, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı ancak kaleci son anda topu kornere çeldi. 23'te Mertcan, topu penaltı noktası üzerine ortaladı, şutunu kullanan oyuncu fileleri havalandırdı: 1-0. 32'de Kemal'in sağdan kornerinde ön direkte Burak uçarak kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı. 38'de ceza yayı üzerinden penaltı noktasına ara pası veren Hakkı, meşin yuvarlağı Mertcan ile buluşturdu, vuruşunu yapan oyuncu, topu auta gönderdi. İlk yarı ev sahibi Menemen FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.

SONUCU ONUR BELİRLEDİ

62'de Mertcan, sağdan topu Kemal'e ortadı, deneyimli oyuncu topa kafayla vurdu ancak üstten auta gitti. 70'de sağdan Mertcan'ın ortaladığı topa Onur, yükselerek vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 82'de Mücahit, ceza yayı üzerinden topu penaltı noktası üzerine ortaladı, Bekir'in vuruşuyla top üstten auta gitti. Maç bu sonuç ile sona erdi.