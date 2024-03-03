Kanarya zirveye uçtu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u deplasmanda mağlup etti. 3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşu kaleci Erce'den döndü. 13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce Kardeşler topu oyun alanına çeldi. 24'te sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncu topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 40'ta soldan Tadic'in yaptığı ortada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2. Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

SAVUNMA DUVAR ÖRDÜ

İkinci yarıya her iki takım da hızlı başladı. 56'da savunma arkasına sarkan Szymanski'nini plasesinde kaleci Erce'yi geçerek gole giden topu Burak çizgide uzaklaştırdı. 59'da Pedro'nun pasında topla buluşup rakibinden sıyrılan Halil'in ceza sahası yayından plasesini Livakovic kurtardı. 75'te kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan'ın arka direğe ortasını savunma kornere gönderdi. 70'te savunmanın arkasına sarkan Doğukan'ın sağ çaprazdan sert şutunda son anda Bonucci araya girdi ve top kornere gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe maç fazlasıyla lider oldu.

KARTAL İDEAL 11'İNE DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son maça göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Kaleyi İrfan Can yerine yeniden Livakovic'e emanet eden Kartal, Mert, Bonucci, Zajc, Batshuayi ve Krunic'i yedeğe çekerken Serdar Aziz ise kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan ve Dzeko tercih edildi.