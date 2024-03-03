Manisa galibiyeti unuttu

TRENDYOL 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak Play- Off hattının uzağında kalan Manisa FK, zorlu Sakaryaspor deplasmanında da umduğunu bulamadı. 9. dakikada Kerim Frei'nin ceza sahası içerisinden kalenin sağ köşesine yaptığı vuruşta kaleci Cihan topu kornere gönderdi. 28'de Dimitrov'un pasında topla buluşan Cem Akpınar'ın vuruşunda top direkten döndü. İlk yarı golsüz bitti. 55'te ceza sahası içerisinde topla buluşan Rotman'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 61'de sağdan içeri giren Roshi, Sinan'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'da pozisyon öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi. 90+2'de Koray'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı. 90+8'de sol kanatta topla bulaşan Del Valle ceza sahası içine girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve maç 2-0 sona erdi.