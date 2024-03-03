Nazilli kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Nazilli Belediyespor, sahasında Kırklarelispor'u mağlup ederek kendine geldi: . Çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, galibiyet özlemine son verdi. Müsabakaya iyi başlayan Nazilli ekibi, 17. dakikada Özkan Taştemur'un attığı golle 1-0 öne geçti. 41'de Nazilli Hakkı Can Aksu ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 53'te Ahmet Gökbayrak takımını iyice rahatlattı: 3-0. 57'de Ömer Yıldız penaltıdan farkı ikiye indirdi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Nazilli Belediyespor, sahasında 3-1 kazanarak 5 karşılaşma sonra üç puanla tanıştı.