Olaylı maç Eyüp’ün

T rendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren olaylı karşılaşmada Bodrum FK evinde lider Eyüpspor'a 1-0 yenilerek yara aldı. Haftanın en zorlu mücadelesi olarak gösterilen doksan dakikaya olaylar damga vurdu. Maçın 45. dakikasında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Muğla ekibinin yedek kulübesi önünde yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Gürcan Hasova'ya yoğun itirazda bulundu.

İlk yarının başında da itirazı nedeniyle sarı kart gören Taşdemir bu kez kırmızı kartla oyundan atıldı.

UĞUR KANLAR İÇİNDE KALDI

Genç teknik adam kırmızı kart sonrası oldukça öfkelendi. Futbolcular ve yedek kulübesi tarafından zor sakinleştirilen Taşdemir güçlükle dışarı çıkarılırken, gerginlik tribünlere sıçradı.

Tribünden atılan yabancı maddeler Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve konuk ekibin yedek kulübesinde bulunan Uğur Demirok'a isabet etti. Turan sol ayak bileğinden yaralanırken, Yüzünde kanama olan Uğur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖZTÜRK VE ÖZKAYA SAHADA

Taraftarlar iyice gerilirken, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve Eyüp Başkanı Murat Özkaya kol kola sahaya inerek tribünleri yatıştırmaya çalıştı. Maç olaylar nedeniyle 15 dakika durduktan sonra başlayabildi. 80. dakikada Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Her iki teknik adam da 90 dakikayı tamamlayamazken, 55. dakikada Eyüp'ten Caner, 90+5'te Bodrum'dan da Kenan'ın kırmızı kartla atıldığı maçı 12'de Fredy'nin attığı tek golle İstanbul ekibi kazandı.

TAŞDEMİR'DEN KADROYA AYAR

BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, dün kritik maçta Eyüpspor önünde kadroda ufak çaplı rotasyona gitti. Taşdemir, geçen hafta Çorum'a yenilen kadrodaki on birde üç değişiklik yaptı. Üzeyir'in yerine savunmanın sağında Imeri'ye şans veren Taşdemir, orta alanda Burak'ın yerine Cenk'e, ileri uçta da Ahmet'in yerine Celal'i görevlendirdi. Yeşilbeyazlı ekipte sakatlığı süren Erkan ve Süleyman ile cezalı Ahmet Aslan forma giyemedi.

Karşılaşma olaylar nedeniyle 15 dakika dururken tribünleri yatıştırmak için Bodrum Başkanı Fikret Öztürk ve Eyüp Başkanı Murat Özkaya birlikte sahaya inip, taraftarları yatıştırdı.