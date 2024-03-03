Pınar Karşıyaka lige müthiş döndü

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası finalleri ve milli maçlar nedeniyle sezona verilen 2 haftalık aradan sonra parkelere farklı dönüş yaptı. Ara sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda Bursaspor'u 34 sayı farkla 102-68 yenen Karşıyaka, gövde gösterisi yaptı. Ligde 21 haftada 14 galibiyete ulaşarak puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran İzmir ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Yunanistan'da Peristeri deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde de moral depoladı. Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, Bursa galibiyeti sonrası, "Maçın başından sonuna kadar öncelikle savunma kısmını, daha sona hücumdaki akıcılığımızı ve paylaşımımızı kaybetmedik. Bütün maçı kontrol altında tutarak rahat ve önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.