  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar Karşıyaka lige müthiş döndü

Pınar Karşıyaka lige müthiş döndü

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka lige müthiş döndü
Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası finalleri ve milli maçlar nedeniyle sezona verilen 2 haftalık aradan sonra parkelere farklı dönüş yaptı. Ara sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda Bursaspor'u 34 sayı farkla 102-68 yenen Karşıyaka, gövde gösterisi yaptı. Ligde 21 haftada 14 galibiyete ulaşarak puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran İzmir ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Yunanistan'da Peristeri deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde de moral depoladı. Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, Bursa galibiyeti sonrası, "Maçın başından sonuna kadar öncelikle savunma kısmını, daha sona hücumdaki akıcılığımızı ve paylaşımımızı kaybetmedik. Bütün maçı kontrol altında tutarak rahat ve önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA