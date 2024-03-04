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Aydın evinde çok mutlu

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın evinde çok mutlu

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4 maçlık galibiyet hasretine, Sarıyer Belediyespor önünde son verdi. Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan ligin 23. Hafta maçında Aydın BŞB, rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Aydın'ın Sultanları, ilk sette tutuk bir oyun ortaya koydu. Rakibin hücum organizasyonlarına karşı bloklarda yetersiz kalan mavibeyazlı Aydın ekibi, ilk seti 25-23 geride tamamladı. İkinci sete hızlı

başlangıç yapan ve 6-0'lık müthiş seri yakalayan Aydın'ın Sultanları, seyirci desteğini de arkasına alarak seti 25-19 kazandı. Üçüncü sette de parkede güçlü bir oyun ortaya koyan Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile seti 25-14'lük skorla rahat bir şekilde kazandı. Dördüncü sette maça ağırlığını koyan Sultanlar, 4 sayı farkla seti 25-21 alarak evindeki galibiyet serisini devam ettirdi.

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