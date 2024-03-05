BİR haftada Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, krize izin vermeyip Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek şampiyonluk havasına girerken teknik direktör Okan Buruk da derbi performansıyla adeta gözdağı verdi. Buruk, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'a karşı da ligde duble yapmayı başarırken, derbi maçlarda 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki "Cim-Bom" dördüncü Beşiktaş derbisinde 3. galibiyetini aldı.

REKORLARI KIRDI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı. Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu. Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti. Buruk Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan çalıştırıcı da oldu.

Galatasaray derbiden sonra Okan Buruk'u "Derbi profesörü" olarak tanımladığı bir görsel paylaştı.

Başarılı hoca, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 28. haftası geride kalan ligde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.

PUAN ORTALAMASINDA ZİRVEDE

Galatasaray 28 haftada topladığı 75 puanla Süper Lig tarihinin de en başarılı performansına imza attı. Lig tarihinde 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan ekip olan Aslan, şimdi de Fenerbahçe'nin rekoruna göz dikti. Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda 93 puanla mutlu sona ulaşmıştı. Aslan kalan haftalarda 18 puan toplaması halinde Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda kırdığı puan rekorunu egale edecek. Okan Buruk maç başına 2.67 puan ortalamasıyla Avrupa arenasında da rakipsiz kaldı. Buruk'u Leverkusen'le Almanya'da şampiyonluğa koşan Xabi Alonso 2.65 puan ortalamasıyla takip ediyor.

SERGİO OLİVEİRA'YA PARA CEZASI KAPIDA

KARAGÜMRÜK maçından sonra hocası Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisinde kadro dışı bırakıldı. Oliveira'ya disiplin talimatı uygulanacak ve para cezası verilecek. Portekizli orta sahanın antrenman performansına göre ligin kalan bölümünde kadroda olup olmayacağına karar verilecek.

ARDA'YA BEĞENİ TEPKİSİ

FENERBAHÇE'DEN Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Galatasaraylı futbolcuların sosyal medya paylaşımlarını beğendi. Güler'in, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyeti ile ilgili paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada büyük yankı buldu. Kullanıcıların tepkisini alan Güler, daha sonra beğenilerini geri çekti.