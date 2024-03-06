Aliağa FK pusuda bekliyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışında namağlup ilerleyen Aliağa FK, liderlik yarışındaki en önemli rakibi Kepez Bld'nin puan kaybını bekliyor. Hafta sonu ligin ortalarında yer alan Hopaspor ile kozlarını paylaşacak Aliağa, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak gözünü Antalya'ya çevirecek. Averaj ile lider Antalya temsilcisi ile aynı puanı paylaşan 49 puanla 2. sıradaki İzmir temsilcisi, şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibinin puan kaybını bekleyecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Kepez Bld-52 Orduspor FK maçının sonucuna göre Kepez Bld puan kaybederse İzmir ekibi, zirveyi bu hafta ele geçirebilir. Hata yapmadan yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-siyahlı ekip, son 4 maçından 12 puan toplayarak şampiyonluk iddiasını bir kez daha kanıtlamıştı. Yenilgisiz şampiyon olmayı hedefleyen Aliağa, sezonu lider bitirmek istiyor.