Aydın zorlu virajda

Sultanlar Ligi'nde son olarak seyircisi önünde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenip 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda zirve yarışı veren Vakıfbank'la kozlarını paylaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ligde 23 karşılaşmada 7 galibiyet alan Aydın temsilcisi 11'inci sırada yer alırken, 22 karşılaşmada 20 galibiyeti bulunan İstanbul ekibi ise 3'üncü basamakta bulunuyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk yarıdaki karşılaşmada güçlü rakibine evinde 3-2 yenilmişti. Aydın'ın Sultanları bu kez güçlü rakibini İstanbul'da yenerek hem seri yakalamak, hem de Vakıfbank'tan rövanşı almak istiyor.