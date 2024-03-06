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Haberler Spor Aydın zorlu virajda

Aydın zorlu virajda

Aydın BŞB, bugün deplasmanda güçlü rakibi Vakıfbank ile saat 13.00’te kozlarını paylaşacak.

HABER MERKEZİ
Aydın zorlu virajda
Sultanlar Ligi'nde son olarak seyircisi önünde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenip 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda zirve yarışı veren Vakıfbank'la kozlarını paylaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ligde 23 karşılaşmada 7 galibiyet alan Aydın temsilcisi 11'inci sırada yer alırken, 22 karşılaşmada 20 galibiyeti bulunan İstanbul ekibi ise 3'üncü basamakta bulunuyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk yarıdaki karşılaşmada güçlü rakibine evinde 3-2 yenilmişti. Aydın'ın Sultanları bu kez güçlü rakibini İstanbul'da yenerek hem seri yakalamak, hem de Vakıfbank'tan rövanşı almak istiyor.
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