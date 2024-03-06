Bodrum düşünceli

TRENDYOL Birinci Lig'de hafta sonu Eyüpspor ile olaylı maçta karşılaşan Bodrum FK gelecek karşılaşmaya yaralı çıkacak. Play-Off hattında yer alan ve son iki maçından puansız ayrılarak kan kaybeden yeşil-beyazlılar yaşadığı düşüşe ek olarak kritik eksiklerinin de yerini doldurmaya çalışacak.

Muğla temsilcisinin İstanbul ekibi karşısında gördükleri kartlar nedeniyle bu hafta Bandırmaspor'la oynanacak zorlu randevuda takımın en skorer ve değişmez ismi Gökdeniz Bayrakdar ile ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Kenan Özer görev yapamayacak.

İSMET TAŞDEMİR DE CEZALI

Yine Eyüpspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Bandırma ekibiyle cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise kulübedeki yerini alamayacak. Yeşil-beyazlılar, üst üste aldığı olumsuz sonuçlara ek olarak kritik eksiklerine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.