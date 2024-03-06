Buca’da goller tecrübelilerden

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3. sırada yer alarak zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de tecrübeli isimler yine galibiyeti getirdi. Haftayı Bursaspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle kapatan İzmir temsilcisinde goller 35 yaşındaki Erhan Çelenk ve 37 yaşındaki Yasin Öztekin'den geldi. Fırtına'da geçen sezonun en skorer ismi olan deneyimli futbolcu Erhan bu sezon da farkını ortaya koymaya başlarken, gol attığı 5 maçta Buca hanesine 13 puan yazdırdı. Sezon başında Göztepe'den gelen Yasin'in performansı da taraftarı mutlu etti. Yaşadığı sakatlık sebebiyle son 5 maçta kadroda yer almayan Yasin'in Bursa ağlarını havalandırarak galibiyeti perçinleyen skoru kaydetmesi teknik heyeti sevindirdi.