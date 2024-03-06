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Haberler Spor Eda Erdem’in heykeli 8 Mart’ta açılıyor

Eda Erdem’in heykeli 8 Mart’ta açılıyor

HABER MERKEZİ
Eda Erdem’in heykeli 8 Mart’ta açılıyor
Türk voleybolunun başarılı ismi Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, heykelin açılışının saat 11.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde olacağı bildirildi. Kulüp ayrıca, "Türk sporunun simge ismi kaptan Eda Erdem Dündar'ın, kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
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