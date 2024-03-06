H. Umut Meler’e Avrupa’da görev

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü oynanacak olan Milan-Slavia Prag maçını yönetecek. UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcılığını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Son olarak Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş-Galatasaray derbisini yöneten Halil Umut Meler, spor kamuoyundan yoğun bir eleştiri almıştı.