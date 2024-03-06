Özsoy milli takımda

Hollanda'da U17 Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçlarına çıkacak olan U17 Kız Milli Takımı'nın kadrosu, Teknik Direktör Begüm Üresin tarafından dün açıklandı. Denizli'de yetişen ve Horozkentspor'da forma giyen yıldız adayı kadın futbolcu Burcu Özsoy da kadroda yer aldı. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girerek hazırlıklarına başlayacak olan Milliler, 12 Mart 2024 tarihinde Hollanda'nın Leiden şehrine gidecek. Ay-yıldızlılar ilk maçını, 14 Mart 2024 tarihinde İspanya'ya karşı yapacak. 17 Mart 2024'te ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak olan U17 Kız Milli Takımı, 20 Mart 2024 tarihinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.