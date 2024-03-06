Yayın ihalesinde oranlar belli oldu

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle kazanan beIN Media Group yıl içinde uygulayacağı gelir dağılımı belli oldu. Yeni ihale sonucu 182 milyon dolara yükselen yayın gelirinin takımlara, federasyona ve alt lige ne şekilde dağıtılacağına Kulüpler Birliği karar verecek. Kulüpler Birliği, yayın geliri dağılımında herhangi bir değişikliğe gitmezse takımların kazancı yüzde 113 ila 141 oranında artacak. Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86,5 milyon lirayı kasasına koyacak. Takımlar alacakları galibiyette 5,98 milyon, her beraberlikte 2,99 milyon lira kazanacak. Şampiyon olacak ekibin primi ise 86 milyon lira.