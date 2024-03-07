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Haberler Spor Bornova 1877 telafi peşinde

Bornova 1877 telafi peşinde

DOĞANCAN BİNGÖL
Bornova 1877 telafi peşinde
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off iddiasını sürdüren Bornova 1877, geçtiğimiz hafta kaybettiği Tepecikspor maçını telafi etmek istiyor. Ligde 34 puanla 3. sırada konumlanan İzmir ekibi, Play- Off'un en iddialı ekipleri arasında bulunuyor. Geçen hafta evinde yenilmezlik serisini Tepecikspor'a bozduran İzmir ekibi, bu hafta 2. sıradaki direkt rakibi Erbaaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu kez hata yapmak istemeyen İzmir temsilcisi, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak mağlubiyeti unutturmayı hedefliyor. Ayrıca, dış sahada istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşma ile kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Gurbette 10 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan bırakan Bornova, rakibine diş geçirerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
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