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Haberler Spor Manisa FK’da üç isme kesik

Manisa FK’da üç isme kesik

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da üç isme kesik
TRENDYOL 1. Lig'de 13. sırada yer alan ve üst basamaklara yükselme mücadelesi veren Manisa FK'da üç futbolcu kızağa çekildi. Siyah-beyazlılarda 14 maça ilk 11'de başlayan Jetmir Topalli ile 20 maça 11 başlayan Burak Altıparmak son iki karşılaşmada, 15 mücadelenin başlangıç kadrosunda yer alan Demba Diallo ise son 6 maçta yedek oturdu. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın bu üç ismin performansından memnun olmadığı için bu kararı aldığı öğrenilirken, tecrübeli hoca bu isimlerin antrenman performansıyla gözüne girmesi durumunda Topalli, Diallo ve Burak'a formayı tekrar vereceği kaydedildi.
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