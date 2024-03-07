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Haberler Spor Öztürk: Olayları hakem büyüttü

Öztürk: Olayları hakem büyüttü

HABER MERKEZİ
Öztürk: Olayları hakem büyüttü
BODRUM FK Başkanı Fikret Öztürk, Eyüpspor maçında yaşananlara ilişkin, hakemin tutarsız kararlarının iki tarafı da olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Son iki haftadır Bodrum FK üzerine hakemler tarafından bir şeyler oynandığını savunan Öztürk, "Eyüpspor maçında olayları bu şekle getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı. Eyüp yedek kulübesindeki oyuncunun yaralanması tasvip edilecek bir şey değil. Gözünde retina yırtığı var deniliyor, inşallah öyle bir şey yoktur. Maçtan sonra kulüp müdürümüz hastaneye gitti ve öyle bir şey olmadığını söylediler." diye konuştu.
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