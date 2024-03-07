Taşdemir bombaladı

Trendyol 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta 1-0 kaybedilen Eyüpspor maçında kırmızı kart gören tecrübeli hoca, çıkan olayların ardından sessizliği bozdu. Taşdemir, Eyüpspor maçında hakemin gereksiz yere gerginlik yarattığını belirterek, "Olay yaşanmadan önce Gürcan hocaya yaklaşık 4-5 defa seslendim. Kesinlikle beni muhatap almadı. Tansiyon yükseldikçe Gürcan hoca harareti azaltmak yerine yükseltmeyi tercih etti. 4. hakem arkadaşımıza neden böyle yaptığını, neden bu kadar alınganlık gösterdiğini sorduğumda bana "Neden böyle yaptığını ben de anlamıyorum" dedi. Böyle olunca da taraftar da reaksiyon gösterdi ve talihsiz olaylar yaşandı. Bodrum sakinliğiyle ve centilmenliğiyle ün yapmış bir camia. Ben hakemlerimizin bize ön yargıyla geldiklerini düşünmek istemiyorum ancak ön yargı oluşmuş olabilir. Sanki kapılar buraya doğru açılıyor" dedi.

"UĞUR'UN ORADA OLMASI YANLIŞ"

Yedek kulübesinde yaşanan olayların çok talihsiz olduğunu dile getiren Taşdemir, "Oyuncularım gayet sakin bir şekilde yerlerinde oturup maçı takip ediyorlardı. Ancak Arda Turan ve oyuncuları yedek kulübesinin dışında hakeme itirazda bulunuyorlardı. Sen yedek oyuncusun orada ne işin var? Yedek kulübesine oturup maçı izle. Bence Uğur'un orada olması bile başlı başına yanlıştı" diye konuştu.

"ÇOK İNCE BİR ÇİZGİDEYİZ"

Son haftalara girilirken artık hataya yer kalmadığını söyleyen Taşdemir, "Şu an öyle ince bir çizgideyiz ki 2. veya 3. sırada da kendimize yer bulabiliriz, başarılı olamazsak Play-Off hattından da çıkabiliriz. O yüzden kaybettiğimiz her puanın çok değeri var. Biz geçen sene final kaybetmiş bir takımız. Artık işimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Ben bu hafta cezalıyım. Yardımcı antrenör arkadaşım cezalı. Gökdeniz ve Kenan cezalı, Süleyman ve Erkan sakat. Bunlar bahane değil. Maçların daha adil bir ortamda yönetildiği, futbolcuların futbolunu oynadığı, hakemlerin hakemliğini yaptığı, taraftarın taraftarlığını yaptığı bir atmosfere ihtiyacımız var. Hakemler talimatlara uysalar bize yeter. Fazlasını istemiyoruz" cümlelerini kullandı.