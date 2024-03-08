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Haberler Spor Aliağa FK’da en golcü Fuat

Aliağa FK’da en golcü Fuat

DOĞANCAN BİNGÖL
Aliağa FK’da en golcü Fuat
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup devam eden Aliağa FK'da Mehmet Fuat Gölbaşı fırtınası sürüyor. Sezon başında Bucaspor 1928'den transfer edilen 32 yaşındaki deneyimli golcü, bu sezon takımının ligde yenilgisiz ilerlemesine büyük katkı sunuyor. 21 karşılaşmada da ilk 11'de başlayan ve 6 gol atarak takımın en skorer ismi olan Mehmet Fuat, 52 Orduspor FK, Mardin 1969, Ayvalıkgücü Bld, Kepez Bld, Karabük İY ve Talasgücü Bld filelerini 1'er kez havalandırarak oldukça dikkat çekici bir grafik sergiledi.
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