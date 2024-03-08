Balıkesir’de voleybol heyecanı start alıyor

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off yarı final maçları bugün Balıkesir'de başlayacak. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 3 gün sürecek müsabakalar sonunda 4 takım isimlerini final etabına yazdıracak. 1'inci Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor saat 12.00'de Bahçelievler Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir'i temsil eden Aras Kargo ise 2'nci Grup'ta 18.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Yarın Bodrum- ALS Voleybol, Aras Kargo-Zerespor, pazar günü Merinos-Bodrum, Aras Kargo-TED Ankara Kolejliler müsabakaları oynanacak.