Ev hanımı başkan 2. Lig’i hedefliyor

AYDIN'DA ev hanımı Özlem Şengül'ün çocukları spor yapsın diye kurduğu, bir başkandan ziyade anne gibi yönettiği spor kulübü, 12 yılda yaklaşık 2 bin sporcu yetiştirirken takımı 2. Lig kapısından içeri girmek için büyük mücadele veriyor. Oğulları Kubilay (27) ve Aydın Şengül (24) kardeşlerin basketbol sporuna ilgi duyması üzerine kulüp arayışına giren Şengül, o dönemde evlerine yakın bir kulüp bulamadı. Yaşadığı mahalledeki diğer çocukların da spordan uzak büyüdüğünü fark eden Şengül, amatör futbol oynayan eşinin de desteğiyle spor kulübü kurmaya karar verdi.

10 ÖĞRENCİ İLE YOLA ÇIKMIŞTI

2012'DE Aydın Büyükşehir Akademi Spor Kulübünü kuran ve başkanlığını yürüten Şengül, ilk yıl 10 öğrenci ile yola çıktı. Kulübün kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 bin sporcu yetiştiren Şengül'ün hedefi Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden takımını 2. Lig'e çıkarmak. Oğlu Kubilay Şengül'ün antrenörlüğünü yaptığı, diğer oğlu Aydın Şengül'ün de oyuncu olarak destek verdiği takımın tüm antrenmanlarına katılan Özlem Şengül, "Kadın başkan olarak sorumluluğumun yüksek olduğunu düşünüyorum. Bana, 'Burada annelik yapma, çok annelik yapıyorsun' diyorlar. Sanırım anne olmayı çok seviyorum" dedi.