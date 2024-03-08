Semih’e yakın takip

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili Avrupa'nın devlerinin yakın takibi sürerken İspanyol kulübü Atletico Madrid'in başarılı golcü ile ilgili ciddi hamlede bulunduğu öne sürüldü. İspanyol El Gol'ün haberine göre Sportif Direktör Andrea Berta, Atletico Madrid'in Semih'i gözlemlemek üzere Türkiye'ye, özellikle de Beşiktaş maçlarına gözlemcilerini gönderdi. Atletico'da uzun süredir 20 yaş altı forvet oyuncusu bulunmadığı bu nedenle Semih Kılıçsoy konusunda ısrarcı oldukları gelen haberler arasında.

TRANSFER TRAFİĞİ YAŞANIYOR

Semih ile ilgili Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Borrusia Dortmund, Juventus ve Napoli'nin de ilgisinin olduğu bilinirken hangi takımın bu transferde kazanacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu arada Beşiktaş Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al Musrati baba oldu. Al Musrati'nin bebeğine Yousif ismini verdiği öğrenildi.

MUHAMMED EMİR'E BÜYÜK SÜRPRİZ

DÜZCE'DE Beşiktaş taraftarı Muhammed Emir Sönmez'in (9), kendi el yazısı ile üzerine siyah-beyazlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın adını yazarak Beşiktaş formasına benzetmeye çalıştığı tişörtü ile Cuma namazı kıldığı sırada çekilen fotoğraf sosyal medyada yayıldı.

Beşiktaş taraftarı Ali Özmen, Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve iş insanlarından topladığı forma, şort ve birçok Beşiktaş ürününü Muhammed Emir Sönmez'e hediye ederek sürpriz yaptı