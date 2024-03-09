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Haberler Spor Eda Erdem’in heykeli açıldı

Eda Erdem’in heykeli açıldı

HABER MERKEZİ
Eda Erdem’in heykeli açıldı
Türk voleybolunun ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Eda Erdem Dündar'ın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun girişine yapılan heykelinin açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı teknik ekibi ile oyuncuları, Eda Erdem Dündar'ın ailesi katıldı. Ali Koç, "Eda Erdem liderliği ve karakteriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir" derken, Üstündağ da "Eda Erdem kaptan gibi kaptan ve Türkiye'nin gururu" ifadelerini kullandı. Milli yıldız ise, "Ömrümün geri kalanında ne zaman beni bir şeyler zorlarsa bu heykelin önünde duracağım" diye konuştu.
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