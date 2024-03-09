En hırçını Ege

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta geride kalırken, 1. Lig'de Ege'yi temsil eden Altay ve Manisa FK hırçın bir görüntü çiziyor. Ligin bitmesine sayılı haftalar kalınca alt sıralardan kurtulmak isteyen Ege ekipleri, 1. Lig'in en çok kart gören iki takımı oldu. Bu anlamda zirveye Manisa FK kurulurken, siyah-beyazlı Manisa temsilcisi geride kalan süreçte 63 sarı, 8'de kırmızı kart görerek Fair-Play tablosunda en sert mücadele eden takım oldu. Altay ise gördüğü kartlar ile Manisa ekibini aratmadı. İzmir ekibi, sezon başından bu yana 67 sarı, 5 kırmızı kart ile Manisa FK'nın ardından en çok kart gören 2. takım oldu.

EN ÇOK SARIYI DENİZ GÖRDÜ

İzmir ekibinde en çok sarı kartı Deniz Kadah (7) görürken, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Onur Efe (6), Sefa, Özgür (5) de aldıkları cezalarla dikkat çekti. Altay'da Salih, Yusuf, Murat Demir, Ceyhun, Murat Uluç 1'er kez kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı. Manisa FK'da ise Burak Altıparmak (6), en çok sarı kart isim olurken, onu Oğuz Gürbulak, Sandro Lima (5), Kaan Kanak, D. Domgjoni, Tugay 4'er kez kart gördü. Manisa FK'da Sertan Taşqın iki kez kırmızı kart görürken, D. Graovac, Muhammet Ensar, Sandro Lima, Gakpa, Muhammet Kiprit, Domgjoni ise birer kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.

ALTAY'DA İKİ İSİM BELİRSİZ

Yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay'da geçen haftaki Ümraniyespor deplasmanında sakatlanan ön libero Ceyhun ile sol kanat Eren'in durumları belirsizliğini koruyor. Kasığındaki ağrıları nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Ceyhun ve darbeye bağlı sakatlığı sebebiyle tedavi gören Eren'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezası sona eren sol bek Özgür'ün ilk 11'deki yerini alması beklenirken, takımdan ayrıldıktan sonra yuvaya dönen santrafor Deniz konusunda son kararı teknik ekip verecek.