2.Lig’de kritik maçlar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan üçüncü Bucaspor 1928 bugün evinde son sıradaki Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Düşme hattıyla arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Altınordu ise kümede kalma yarışındaki en ciddi rakibi Zonguldak'ı konuk edecek. Zonguldak'a mağlup olan Nazilli Bld de Play-Off hattındaki 1461 Trabzon'u konuk edecek. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Iğdır'ı yenerek kurtuluş için umutlanan Denizlispor, 6 haftadır kazanamayan Somaspor'u konuk edecek. Selahaddin Dinçel yönetiminde 6 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor da seriyi İskenderunspor deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

UŞAKSPOR ERKEN HAVLU ATABİLİR

Kırmızı Grup'ta dibe demir atan Uşakspor, 24Erzincanspor'la evinde oynayacak. Bu maçla matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan kırmızı-siyahlılar 10 maçtır puan alamadı. Tüm karşılaşmalar 14.00'te başlayacak.