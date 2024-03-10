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Aliağa FK doludizgin

İzmir temsilcisi sahasında konuk ettiği Hopaspor’u Berke ve Mehmet Uysal’ın attığı gollerle yenmeyi başarırken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

HABER MERKEZİ
Aliağa FK doludizgin

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve namağlup liderlik yarışını sürdüren Aliağa FK sahasında konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 2-0 yendi ve galibiyet serisini beş maça çıkardı. Oyunun baştan sona hakimi olan sarı-siyahlılar, karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya oldukça baskılı başlayan İzmir temsilcisi aradığı golü 55. dakikada Mehmet Uysal'ın ayağından buldu.

SKORU BELİRLEDİ

İzmir ekibinin galibiyetini perçinleyen golü ise 61. dakikada Berke Bıyık kaydetti. Aliağa FK bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Zirvedeki yerini kaptırmak istemeyen sarı-siyahlılar bugün Kepezspor'un puan kaybını bekleyecek.

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