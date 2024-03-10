Aliağa FK doludizgin

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve namağlup liderlik yarışını sürdüren Aliağa FK sahasında konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 2-0 yendi ve galibiyet serisini beş maça çıkardı. Oyunun baştan sona hakimi olan sarı-siyahlılar, karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya oldukça baskılı başlayan İzmir temsilcisi aradığı golü 55. dakikada Mehmet Uysal'ın ayağından buldu.

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İzmir ekibinin galibiyetini perçinleyen golü ise 61. dakikada Berke Bıyık kaydetti. Aliağa FK bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Zirvedeki yerini kaptırmak istemeyen sarı-siyahlılar bugün Kepezspor'un puan kaybını bekleyecek.