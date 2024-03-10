Ege derbisi Petkim’in

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu ev sahibi yeşil-beyazlı ekip 27-25 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin son bölümünde Starks ve Efianayi'nin sayılarıyla üstünlük kuran Aliağa ekibi soyunma odasına 15 sayı önde girdi: 41-56.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Manisa temsilcisi üçüncü periyotta Cruz'un dış atışlarıyla farkı eritmeye çalışsa da konuk takım son periyoda 12 sayılık avantajla girdi: 66-78. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı 22 sayıya (84-106) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, parkeden 16 sayı farkla galip ayrıldı: 90-106. Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Aliağa Petkim'den Efianayi olurken, Manisa BŞB'de Cruz 23 sayı kaydetti.