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Haberler Spor Ege derbisi Petkim’in

Ege derbisi Petkim’in

İlk periyot ev sahibi yeşil-beyazlıların üstünlüğü ile geçilirken, sonradan açılan Aliağa ekibi rakibini 16 sayı farkla mağlup etti. Efianayi 31 sayı attı.

CÜNEYT HASÇELİK
Ege derbisi Petkim’in

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu ev sahibi yeşil-beyazlı ekip 27-25 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin son bölümünde Starks ve Efianayi'nin sayılarıyla üstünlük kuran Aliağa ekibi soyunma odasına 15 sayı önde girdi: 41-56.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Manisa temsilcisi üçüncü periyotta Cruz'un dış atışlarıyla farkı eritmeye çalışsa da konuk takım son periyoda 12 sayılık avantajla girdi: 66-78. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı 22 sayıya (84-106) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, parkeden 16 sayı farkla galip ayrıldı: 90-106. Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Aliağa Petkim'den Efianayi olurken, Manisa BŞB'de Cruz 23 sayı kaydetti.

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