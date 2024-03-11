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Haberler Spor Aslan Turaç’ın peşinde

Aslan Turaç’ın peşinde

HABER MERKEZİ
Aslan Turaç’ın peşinde
GALATASARAY yeni oyuncusunu Denizlispor'da buldu. Sarı-kırmızılıların 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ege ekibinin gol yükünü çeken Turaç Böke ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor'un attığı 27 golün 15'ini attı. 24 yaşındaki golcü takımının gollerinin yüzde 55.6'sını yazdı. Ankaralı olan Turaç'ın menajerliğini ise Barış Alper'in menajerinin yaptığı öğrenildi. Keçiörengücü'nden gelen Barış Alper ve Erzincan'dan gelen Kerem'in gösterdiği performanstan çok memnun olan Aslan, 24 yaşındaki Turaç'tan da aynı performansı bekliyor.
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