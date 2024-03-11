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Haberler Spor Bornova 1877 hata yapmadı

Bornova 1877 hata yapmadı

HABER MERKEZİ
Bornova 1877 hata yapmadı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Play- Off hattındaki Bornova 1877 deplasmanda karşılaştığı Erbaaspor'u 2-1 yendi. 24. dakikada gelişen Erbaaspor atağında Erçin'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim Kaya'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0. 46'da gelişen Bornova 1877 atağında Berkay'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sebahattin skora denge getirdi: 1-1. 90'da sol taraftan korner kullanan Arda'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin düzgün bir kafa vuruşuyla maçın skorunu ilan etti: 1-2. İzmir temsilcisi puanını 37'ye yükseltirken 3. sıradaki yerini korudu.
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