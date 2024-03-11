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Haberler Spor Denizli'de voleybol heyecanı yaşanacak

Denizli'de voleybol heyecanı yaşanacak

Denizli'nin ev sahipliğinde Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları düzenlenecek. Organizasyona 16 takımdan 160 sporcu katılarak mücadele edecek.

İHA
Denizli’de voleybol heyecanı yaşanacak

Denizli'nin ev sahipliğinde Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları 12-15 Mart 2024 tarihlerinde 16 takımdan 160 sporcuyla düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında Voleybol Küçükler yarı Final Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda 8 erkek takımı, 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için Denizli'de parkeye çıkacak. Kızlar kategorisi müsabakaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda, erkekler müsabakaları ise Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak. Yarışmaların açılış seremonisi 12 Mart Salı günü saat 10.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine gitme hakkı kazanacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

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İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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