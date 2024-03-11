Fethiye uzatmada yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını kaybetmeyerek çıkışa geçen Fethiyespor, iki farklı öne geçtiği karşılaşmada Play-Off'ta yer alan İskenderunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Muğla temsilcisi 36. dakikada Ahmet Dereli ile öne geçti. 76'da Berat Satır farkı ikiye çıkardı. 86'da ev sahibi ekip Eren Tokat ile farkı bire indirirken, 90+1'de sahneye çıkan Mertan Öztürk Fethiyespor'u yıkak golü kaydetti ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu skorla Fethiye yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken puanını da 36 yaptı ve 12. sırada konumlandı.