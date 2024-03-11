Manisa FK’nın rakibi Ümraniye

1'İNCİ Lig'de bu sezon istikrarı bir türlü yakalayamayıp alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü bugün Ümraniyespor'u ağırlayacağı 90 dakikayla çıkışa geçmeye çalışacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek. Ayberk'in daha önce ameliyat olup sezonu kapattığı siyah-beyazlı ekipte sakatlanan Kerim Frei ve cezalı Lima forma giyemeyecek. Ligde son 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisa FK, 25 haftada 28 puan toplayabildi. Ümraniyespor'un da 30 puanı bulunuyor.