Aras Kargo’da final heyecanı

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon İzmir'i temsil eden Aras Kargo Spor Kulübü, ilk yılında Play-Off'a kalıp yarı finalden adını final etabına yazdırmayı başararak alkış topladı. Balıkesir'de yapılan yarı final maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildikten sonra Zerenspor ve Ted Ankara Kolejliler'i 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan İzmir ekibi son 4 takım arasına kalarak Sultanlar Ligi hedefini sürdürdü. Kırmızıbeyazlılar, 15-17 Mart'da Bursa'da oynanacak final maçlarında Bahçelievler Belediyesi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve İstanbul BŞB ile karşılaşacak.