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Haberler Spor Aras Kargo’da final heyecanı

Aras Kargo’da final heyecanı

HABER MERKEZİ
Aras Kargo’da final heyecanı
KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon İzmir'i temsil eden Aras Kargo Spor Kulübü, ilk yılında Play-Off'a kalıp yarı finalden adını final etabına yazdırmayı başararak alkış topladı. Balıkesir'de yapılan yarı final maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildikten sonra Zerenspor ve Ted Ankara Kolejliler'i 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan İzmir ekibi son 4 takım arasına kalarak Sultanlar Ligi hedefini sürdürdü. Kırmızıbeyazlılar, 15-17 Mart'da Bursa'da oynanacak final maçlarında Bahçelievler Belediyesi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve İstanbul BŞB ile karşılaşacak.
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