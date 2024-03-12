Arda İspanya’da manşetlerde

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi. Önceki akşam Madrid ekibinin rakibi Celta Vigo'yu sahasında 4-0'lık sonuçla mağlup ettiği maçta 89. dakikada oyuna giren milli futbolcu 90+4'te takımının son golünü atarak kendisinden bir kez daha söz ettirdi. Marca Gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak." başlığıyla vererek, "Real Madrid taraftarları Güler sayesinde evlerine gülerek gitti" yorumunda bulundu.

"ARDA GÜLER TARİH YAZDI"

As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarken, Defensa Central internet sitesinde 'Arda Güler tarih yazdı' başlığıyla yayınlanan haberde "Arda'nın attığı gol kalitesini ortaya koydu. Soğukkanlılığı dikkat çekti ve klasını konuşturdu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, Celta Vigo maçında yaşananları unutmayacak" ifadeleri kullanıldı.