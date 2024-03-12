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Haberler Spor Avrupa futboluna Türk damgası

Avrupa futboluna Türk damgası

HABER MERKEZİ
Avrupa futboluna Türk damgası
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde forma giyen Türk yıldızlar bu hafta gösterdikleri performansla öne çıkmayı başardı. İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'ta forma giyen Enes Ünal, Sheffield United maçında uzatmada sahneye çıkarak 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Championship'te West Bromwich'te oynayan Okay Yokuşlu Huddersfield deplasmanında 4-1 kazandıkları maçta takımının ikinci golünü attı. Portekiz'de Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Bundesliga 2'de Nürnberg'de top koşturan Can Uzun birer gol atarken, Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman da bir kez ağları sarsıp, bir de asist yaptı.
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