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Haberler Spor Terim çok hızlı başladı

Terim çok hızlı başladı

HABER MERKEZİ
Terim çok hızlı başladı
Yunanistan Süper Ligi'nde Şampiyonluk Turu heyecanı başladı. Normal sezonu 3. ve 4. sırada tamamlayan iki takım Olympiakos ile Fatih Terim'in başında olduğu Panathinaikos, Şampiyonluk Turu 1. Hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı. Olympiakos'un 1-0 öne geçtiği maçta Terimli Panathinaikos, eski Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ve Fiotis Ioannidis (2)'in attığı gollerle maçı 3-1 kazanarak rakibinin fişini çekti. Terim'in ekibi, Olympiakos derbisi galibiyetiyle puanını 59'a yükseltirken; ev sahibi 57 puanda kaldı. Şampiyonluk Turu'nun ikinci hafta mücadelesinde Panathinaikos, sahasında PAOK'u konuk edecek.
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