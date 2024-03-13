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Haberler Spor Milli sörfçü Sarp Türkiye şampiyonu

Milli sörfçü Sarp Türkiye şampiyonu

HABER MERKEZİ
Milli sörfçü Sarp Türkiye şampiyonu
2023-2024 TYF Yelken Ligi 2. Ayak Türkiye Şampiyonası IQ Foil ve Techno 293 yarışlarının ödül töreni Yeni Foça Kulübü ev sahipliğinde İzmir Foça'da gerçekleşti. 12 yaşındaki milli sörfçü Sarp Şarlı, kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. U13 sınıfında 6 yarışı da 1. tamamlayarak en yakın rakibine 14 puan fark atan Şarlı, 15-19 Mayıs'ta Çanakkale'de yapılacak 3. ayak yarışlarında da aynı performansı sergilerse dünya şampiyonu olma hayaline bir adım daha yaklaşacak. Başarılı sporcu, "Bu sene tüm mücadelem Macaristan'daki Dünya Şampiyonası'na katılarak geçen sene kaçırdığım şampiyonluğu alıp ülkemin milli marşını okutmak" dedi.
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