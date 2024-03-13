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Haberler Spor Yunusemre’nin genç judocuları madalya aldı

Yunusemre’nin genç judocuları madalya aldı

HABER MERKEZİ
Yunusemre’nin genç judocuları madalya aldı
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı. Cuma Çiçek 90 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken, Irmak Ceylin Güçtekin de +78 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Ayrıca 52 kiloda mücadele eden İkranur Durak ise Türkiye 7'ncisi olarak Manisa'ya puan kazandırdı. Başarının tesadüf olmadığını belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti.
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