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Haberler Spor Milli boksör kotayı kaptı

Milli boksör kotayı kaptı

HABER MERKEZİ
Milli boksör kotayı kaptı
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na milli boksör Kaan Aykutsun katılım hakkı kazandı. Ankaralı boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde etti. İtalya'nın Busto Arsizio kentinde 3-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası'nda erkekler 80 kiloda mücadele eden Kaan Aykutsun, çeyrek finalde Koreli rakibi Jinjea Kim'i 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli boksör böylece Paris Olimpiyatları kotası elde etti. Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.
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