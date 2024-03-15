Bodrum Bolu’ya odaklandı

Trendyol 1'inci Lig'in 27'nci haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile karşılaşacak Bodrumspor, cezası nedeniyle taraftarsız oynayacağı maça odaklandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Taraftarsız bir maç oynayıp bir ilki yaşayacağız. Bunu da yaşattırdılar sağ olsunlar ama yapacak bir şey yok, devam edeceğiz" dedi. Taşdemir şöyle devam etti: "Boluspor iyi bir takım. Bizim için zor bir maç olacak. Öyle bir konumdayız ki ligde ikinci veya üçüncü olma potansiyelimiz var. Üçüncü olma şansımız daha yüksek. Ancak konumumuz gereği Play-Off'a girmeme şansımız da yüksek. Bu yarış sezon sonuna kadar devam edecek. Kalan 8 maçı iyi değerlendiren takımlar buradan iyi sonuçlar alabilirler, birazcık tökezleyenler maalesef yarışın dışında kalabilir, inşallah bu biz olmayız" şeklinde konuştu.