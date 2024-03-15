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Haberler Spor Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Olympiakos oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Olympiakos oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final müsabakalarının eşleşmeleri çekilen kuralarla belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

AA
Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi Olympiakos oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

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