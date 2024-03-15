Filede kritik final

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde normal sezonu ilk 4'te tamamladıktan sonra Play-Off yarı final etabını da geçen iki Ege ekibi Bodrum Belediyesi Bodrum ve Aras Kargo bugün başlayacak Final Etabı'nda birbirlerine rakip olacak. Bursa'da oynanacak olan maç 17.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayımlayacak. Üç gün sürecek olan maçlar sonunda ilk iki sırayı alacak ekipler Sultanlar Ligi'ne yükselecek. Yarın İstanbul BŞB-Aras Kargo, Bodrum Bld-Bahçelievler Bld, pazar günü Bodrum Bld-İstanbul BŞB, Bahçelievler Bld- Aras Kargo maçları oynanacak.