Arkas Spor seriyi sürdürecek

ARKAS Spor, Efeler Ligi'nin 25. haftasında bugün küme düşmesi kesinleşen Bigadiç Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 14 galibiyet, 10 mağlubiyetle ligde 6. basamakta yer alırken, Bigadiç Belediyespor ise 2 galibiyet, 22 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor. İzmir ekibi, rakibini yenerek ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, küme düşmesi kesinleşen Bigadiç Belediyespor ise Arkas Spor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.