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Haberler Spor Aydın BŞB kahroldu

Aydın BŞB kahroldu

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB kahroldu
AYDIN Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Play-Off hedefine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Ligin son haftasına 28 puanla 10. sırada girdi. Ligde kalmayı garantileyen ancak ilk 8 içerisinde yer alamadığı için Play-Off şansını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor kahroldu. Hamurcu, "Açıkçası voleybol adına ve mücadele adına geçirdiğim en iyi sezonlardan bir tanesi diyebilirim. Hem takım hem teknik ekip olarak bir şeyi çözemedik. Sonuç olarak günün sonunda 'kötünün iyisini başardık' demek biraz da olsa yüzümüzü güldürüyor" diye konuştu.
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